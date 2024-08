Durov Mosca | non diventi persecuzione

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 29 agosto 2024) 12.50 "Ciò che sta accadendo in Francia non si trasformi in unapolitica".Lo ha detto Peskov, portavoce del Cremlino in merito al caso Pavel, il fondatore di Telegram accusato in Francia di "aver consentito attività criminali" sulla sua piattaforma online "Sappiamo che il presidente francese ha negato qualsiasi legame con la politica ma d'altra parte vengono mosse determinate accuse.Vedremo cosa succederà dopo",ha aggiunto,sottolineando che"è ancora cittadino russo"e se necessario "saremo pronti a dargli assistenza"