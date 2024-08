Colpaccio di Maria Uomini e Donne confermato il nome del terzo tronista

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 29 agosto 2024) La nuova edizione 2024/2025 dista per partire a settembre, e i nuovi tronisti sono stati finalmente rivelati. Tra i volti noti ci sono Michele Longobardi, ex corteggiatore di Manuela Carriero, e Francesca Sorrentino, conosciuta per la sua partecipazione a Temptation Island 2023 insieme all’ex fidanzato Manuel Maura. “Finalmente, con loro è roba forte”., i nuovi (e conosciuti) tronisti, è Alessio Pecorelli ildel programma A sorpresa, ilannunciato è Alessio Pecorelli, un volto completamente nuovo per il pubblico del programma diDe Filippi. 31 anni, è stato introdotto ai telespettatori attraverso un video sui canali social di Witty TV.