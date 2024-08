Champions League 2024-2025 oggi i sorteggi Cambia tutto | formula inno e logo della più importante competizione europea per club

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 agosto 2024) Lavolto con l’introduzione del nuovo girone unico, portando una ventata di novità nel calcio europeo. Il classico format con gruppi da quattro squadre sparisce. E fa spazio a una fase a campionato che vedrà tutte le squadre partecipanti contendersi la qualificazione agli ottavi in un’unica classifica generale., 29 agosto, alle 17.40 circa i nuovi. Saranno trasmessi su Sky Sport 24 e streaming su NOW, skysport.it, la pagina YouTube di Sky Sport e tutti i canali online ufficiali dell’Uefa. Cinque le italiane protagonistemaggioreper, in ordine di piazzamento nello scorso campionato: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e la sorpresa Bologna.