Cena con delitto | 54enne ucciso a calci e pugni città sconvolta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 29 agosto 2024) Unatra amici e parenti si è trasformata in una tragedia. Un uomo di 54 anni è stato preso aal culmine di una liteconè un film uscito nel 2019 e che vede un Daniel Craig impegnato a risolvere un caso di omicidio. In questo caso siamo fuori dal set cinematografico, ma una serata tra familiari e amici si è trasformata in una tragedia. Secondo quanto riferito da Leggo, un uomo di 54 anni è stato preso aal volto fino a procurare la morte. Carabinieri (Ansa) – cityrumors.itI carabinieri hanno da subito rivolto l’attenzione nei confronti del fratello della vittima e di un suo amico. Sono stati loro ad aggredire ile ucciderlo. Per entrambi è scattato il fermo e gli inquirenti hanno disposto il trasferimento in carcere in attesa del processo.