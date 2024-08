Benevento mercato al rush finale | ipotesi Taranto per un centrocampista nodo Benedetti

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tempo di lettura: 5 minutiE’ iniziato il conto alla rovescia per Marcello Carli che è allo Sheraton Hotel di Milano, in zona San Siro, per le battute finali delche chiuderà domani a mezzanotte. Tante le operazioni ancora in ballo per il direttore tecnico dei giallorossi che ha un’agenda fittissima di appuntamenti per dare un volto definitivo alla Strega e piazzare quei calciatori che non rientrano nei piani della società, come Letizia che questa mattina ha firmato (LEGGI QUI) la risoluzione consensuale del contratto che lo legava ai giallorossi. PORTIERI – Con la partenza in prestito di Esposito alla Fidelis Andria, le scelte sembrano fatte tranne clamorosi colpi di scena sul filo del traguardo.