Antica Fiera tutti gli appuntamenti | Sul palco D’Avena con i Gem Boy

(Di giovedì 29 agosto 2024) Cresce l’attesa a Portomaggiore per l’edizione 2024 dell’, l’appuntamento più importante dell’anno per la comunità, quest’anno un evento speciale. Ricorre infatti il seicentesimo anniversario - è tra le più antiche della regione - e il cinquantenario delle prove di lavorazione dei terreni, che permette di visionare in anteprima le macchine agricole novità all’opera. C’è anche un’anteprima di alto livello: i concerti di Cristinaaccompagnata dal gruppo storico Gem Boy l’11 settembre e il giorno dopo Stef Burns, la chitarra solista del "Komandante" Vasco Rossi, sulcon una propria band; entrambe le esibizioni sono gratuite. Il programma è ricchissimo, ce n’è peri gusti. Alla cerimonia inaugurale (venerdì 13) alle 17 parteciperà la fanfara dei bersaglieri di Scandiano in collaborazione con i pompieri.