AEW | Un rientro enigmatico per Moxley sfida lanciata a Darby Allin e una nuova alleanza

(Di giovedì 29 agosto 2024) Se vogliamo cercare un grande assente di All In, il nome che viene subito in mente è quello di Jon. Nessun match in programma per lui e non si è visto neanche a fine evento, quando diversi atleti, con in testa il Bullet Combat Club, sono saliti per celebrare la vittoria del titolo mondiale da parte di Bryan Danielson. Il Lunatic Fringe è tornato questa notte a Dynamite dopo un’assenza di quasi due mesi, da quel Forbidden Door dove ha perso il titolo mondiale IWGP contro Tetsuya Naito. Confusione o c’è dell’altro? Mox ha aperto la puntata di Dynamite arrivando dagli spalti come sempre, ma con meno “animosità”, inoltre per lui niente “Wild Things” come theme, ma la musica d’entrata utilizzata solitamente in NJPW. Ad attenderlo sul ring si è subito precipitato Tony Schiavone per una sorta d’intervista.