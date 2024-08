Addio campionessa Dramma dopo l’incidente per giorni ha lottato in ospedale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 agosto 2024) Non ce l’ha fatta Paola Sanna, la 26enne rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale lunedì scorso, 26 agosto. Secondo quanto è stato ricostruito, il sinistro era avvenuto poco prima delle 23 sulla statale 291 Sassari-Alghero, nei pressi della rotatoria di Rudas. La ragazza stava rientrando a Sassari a bordo dell’auto della mamma, una Toyota Yaris,una giornata trascorsa in spiaggia ad Alghero. >> “Vi devo dire una cosa su Al Bano”. Loredana Lecciso, l’intervista destinata a far discutere: tira in ballo Romina Nel tragitto verso casa però la 26enne si era scontrata violentemente contro un’altra vettura, un’Honda Crv. A bordo del mezzo c’era una famiglia di Napoli, marito, moglie e due bambini, che procedeva in direzione opposta. Le sue condizioni erano apparse immediatamente gravissime.