US Open 2024 | Swiatek avanti in due set passano anche Pegula e Rybakina Fuori Raducanu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Poche sorprese nella seconda giornata del tabellone femminile dello US. La numero 1 del mondo Igasoffre più del previsto, ma alla fine piega dopo un’ora e 54 minuti di gioco la lucky loser russa Kamilla Rakhimova con il punteggio di 6-4 7-6(6). Per la polacca ci sarà ora il confronto con la giapponese Ena Shibahara, che ha battuto in tre set l’australiana Daria Saville.Elena, che supera 6-1 7-6(1) la qualificata aussie Destanee Aiava. La numero 4 del seeding trova ora un’altra qualificata sul suo percorso, la francese Jessika Ponchet.in due setAnna Kalinskaya, 6-2 6-2 a Lauren Davis, Caroline Wozniacki, 6-0 6-1 a Nao Hibino, e Mirra Andreeva, 6-2 7-6(4) a Maria Camila Osorio.