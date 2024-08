US Open 2024 | Berrettini-Fritz la supersfida Musetti per avanzare Bronzetti cerca l’impresa con Sabalenka

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Terza giornata di scena a Flushing Meadows, dove agli UScominciano i secondi turni della parte bassa di entrambi i tabelloni. In questa fattispecie sono tre gli italiani rimasti in gara, tutti con match che alzano notevolmente l’interesse generale per quel che concerne anche il livello di chi sta dall’altra parte della rete. Si comincia nella serata italiana, e lo si fa partendo dal Louis Armstrong Stadium, il secondo campo Slam più capiente tra tutti quelli dei quattro tornei maggiori con i suoi 14.000 posti (il Court 1 a Wimbledon ne ha un migliaio abbondante in meno). Qui Luciatenteràquasi impossibile contro colei che, a conti fatti, è la vera favorita per vincere il torneo, la bielorussa Aryna, numero 2 del mondo e a New York con i galloni di vincitrice del WTA 1000 di Cincinnati.