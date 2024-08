Tutte le novità del D&D Direct

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il gioco di ruolo più famoso al mondo continua a migliorare. Oggi, durante la presentazione video del D&Dsu YouTube, il D&D Studio ha condiviso il proprio entusiasmo perle incredibili storie fantasy che stanno per arrivare. Gli appassionati di Dungeons & Dragons che hanno preordinato il 2024 Player’s Handbook in formato digitale e hanno un abbonamento Master Tier a D&D BEYOND potranno accedere ai contenuti del manuale fin dal 3 settembre, prima che vengano pubblicati ovunque il 17 settembre. I fan potranno anche recarsi nel loro negozio di giochi locale per acquistare una copia del Player’s Handbook con copertina standard o alternativa. Molti negozi stanno organizzando eventi per celebrare l’uscita del manuale, così che gli appassionati possano giocare a D&D con tutti gli altri giocatori locali, condividendo con loro il divertimento.