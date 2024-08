Turismo congressuale e d’affari Firenze candidata a un 2024 record

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Va forte il, che mantiene un certo appeal. I dati dell’Osservatorio italiano dei Congressi e degli Eventi-Oice, promosso dalla Fondazione Destination Florence per il territorio die l’area metropolitana, indicano un trend positivo e unche può essere da. Nel dettaglio, per il 2023, nelle 190 sedi analizzate si sono svolti 11.697 eventi: lo scorso anno ci sono stati oltre 807mila partecipanti (+15,2%) e più di 1,9 milioni di presenze giornaliere in città (+22,4%). L’occupazione degli hotel è cresciuta del 29%, per una presenza media di 1,35 giorni. A fare da padrone è stato il polo fieristico-diFiera che ha concentrato l’81% degli eventi totali; buona performance anche il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, con 12 convention e 4 convegni ospitati nel 2023, per un totale di 22mila partecipanti.