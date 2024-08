Tre mesi di chemio e nuovo intervento Choc nello spettacolo l’annuncio del famoso

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Lo scorso 23 aprile era venuto a conoscenza della malattia: un tumore al colon retto al quarto stadio. Subito via alle visite e, nelle settimane scorse, un lungo messaggio. “Ora che il tour è finito, posso dirlo: è stata una fatica immensa, cominciata proprio il giorno dopo che il medico mi ha diagnosticato quel che sapete, il 23 aprile. Il caldo, laterapia, il male costante insomma: uno sforzo titanico. Più di una volta ho temuto di non farcela. E più di una volta, confesso, ho pensato di mollare tutto, di cancellare tutte le date e chi si è visto si è visto”. >> Tv in lutto per l’improvvisa scomparsa dell’attore, aveva solo 30 anni. Trovato senza vita in casa: cosa è successo “Poi, come sempre, ha prevalso l’Amore: per voi, anzitutto. Mi seguite sempre, mi leggete, mi sostenete: meritate ogni grammo della mia energia e ogni fiato che ho in corpo.