Traffico Roma del 28-08-2024 ore 12 | 30

(Di mercoledì 28 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità al quartiere Aurelio terminati i lavori in via Anastasio II tra via Giuseppe Bartolo e via Giacinto de Vecchi rimosso lo scambio di carreggiata riaperta anche Piazzale delle Gardenie a 100 l e via Quirino Majorana in zona Gianicolense terminati i lavori di pulizie in via Prataporci la strada è riaperta alproseguono i lavori su via del Foro Italico con riduzione di carreggiata tra via Salaria e viale di Tor di Quinto In entrambe le direzioni il termine degli interventi è previsto per il 7 ottobre e Fino al prossimo 6 ottobre modifiche alla circolazione dei treni sulla fl4Albano Laziale e fl6Cassino alcuni treni regionali termineranno la corsa o a origine dalla stazione diTiburtina anzichéTermini a partire da oggi è fino al 8 settembre modifiche alla circolazione ...