Speed 28 08 2024 Finale

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Dopo un mese siamo arrivati alladi questo torneo che è parso interminabile, unica costante la bravura di Pete Dunne Je’Von Evans vs Pete Dunne Tempo-2:24 Je’Von sfrutta subito la sua innata agilità ma Dunne passa in vantaggio grazie a un German Suplex e una Powerbomb, la maggior esperienza aiuta molto l’inglese che nonostante il giovane leone dia fondo alle sue ultime fiammate, peccato che nulla può contro le dita spezzate e la Bitter End 1..23 Vincitore: Pete Dunne Pete è il primo sfidante di Andrade per loChampionship, il match si terrà venerdì, non può che non vincere, è l’unica speranza che ha il titolo di essere un minimo rilevante. Poi uno che sconfigge gente come Trick e Sheamus non può permettersi di perdere in 3 minuti contro El Giardiniere, speriamo prendano la decisione giusta.