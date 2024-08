Sinner risponde alle critiche sul caso doping | Se devo parlare con qualcuno lo faccio in privato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Esordisce bene agli US Open contro Mackenzie McDonald poi la replica. “Ci sono state alcune reazioni da parte dei giocatori, ma non posso controllarle. Se ho qualcosa da dire aloprivatamente, perché sono quel tipo di persona”. Queste le parole di Jannikin conferenza stampa al termine del primo turno del Grande Slam statunitense. “Cerco sempre di rimanere ottimista” Chiaro riferimento al duro attacco di Nick Kyrgios – ma probabilmente anchedichiarazioni tentennanti di altri, come Carlos Alcaraz e Nole Djokovic – in riferimento alla positività dell’altoatesino per contaminazione involontaria al Clostebol, agente anabolizzante contenuto in alcune pomate o spray cicatrizzanti e sostanza proibita dall’Itia (International Tennis Integrity Agency) perché dopante.