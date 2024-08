Sardegna un 54enne nasconde il corpo della madre nel congelatore per percepire la pensione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A Sarroch in un paesinoalle porte di Cagliari, unSandro Mallus, personaggio già noto alle forze dell’ordine ha occultato il, Rosanna Pilloni con il fine di continuare alafiglio denunciato per occultamento delnelL’indagine intrapresa dai Carabinieri è partita da una segnalazione dei vicini78enne, che non vedendola più in giro da alcuni mesi hanno informato gli inquirenti, a causa delle risposte non convincenti pervenute dal figlio che conviveva con la donna. Nella notte del 27 agosto le forze dell’ordine hanno perquisito l’abitazione rinvenendo ilPilloni nelsituato al piano terra: scattata la denuncia per Mallus con il reato di truffa ai danni dello Stato e per occultamento di cadavere.