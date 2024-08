Perdonanza Celestiniana 2024 gran finale con il concerto dei Pooh

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2024)per lacon le ultime celebrazioni liturgiche e ildeiSarà chiusa domani, giovedì 29 agosto, la Porta Santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio in occasione dellacui seguirà il corteo di rientro della Bolla del Perdono di Papa Celestino V. Oggi, 28 agosto, il Corteo della Bolla si recherà da Palazzo Margherita a Collemaggio. Intanto, questa mattina, il prezioso documento è stato prelevato dalla Banca d’Italia, dove è custodito, affinché sia esposto nelle prossime 24 ore, unica volta in un anno, nella Basilica. Alle ore 18, sarà celebrata la Santa Messa stazionale e dopo, ai vespri (come recita la Bolla Papale di Celestino V), verrà aperta la Porta Santa.