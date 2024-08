Milei il panzer-presidente che predica libertà dalla torretta d’un carro armato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sono, quelli che oggi corrono in America Latina, tempi duri per la democrazia. Forse i più duri dai plumbei anni della “Operazione Condor”. E questo non solo, anzi, non tanto, per le notizie che, tra farsa e tragedia, giungono in questi giorni dal Venezuela di Nicolás Maduro, quanto per quel che si muove proprio là da dove più alte ed indignate si vanno levando, in queste ore, le grida di scandalo per la frode elettorale (la tragedia di cui sopra) che l’erede ed apostolo di Hugo Chávez va sbattendo in faccia al mondo intero, da par suo argomentandola (e qui sta la farsa) con legalistiche “verifiche” e con denunce di cosmici complotti che – con le sole eccezioni dei più cavernicoli anfrattia sinistra decrepita – fanno semplicemente ridere i polli.