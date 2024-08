Meloni punta a una vicepresidenza Ue Asse con Weber

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 28 agosto 2024) AGI - La richiesta di unaesecutiva e deleghe di 'peso' per il commissario italiano in Ue, con Fitto sempre più in rampa di lancio, gli equilibri nel Parlamento eletto a Strasburgo e l'Europa del nuovo corso: è il contesto in cui cade il faccia a faccia di oltre 90 minuti tra Giorgiae Manfred. Nella sua 'missione' in Italia il presidente del Ppe è stato ricevuto questo pomeriggio a Palazzo Chigi dalla premier dopo che il politico tedesco aveva incontrato, nella sede del ministero, Raffaele Fitto, principale candidato - quando mancano 48 ore alla scadenza - a essere indicato dal governo italiano come Commissario europeo. E proprio sull'esecutivo Ue,, come spiegano fonti di governo, hanno condiviso l'importanza di una linea "meno ideologica" rispetto al passato, insomma con il pragmatismo a segnare la rotta.