L’ultimo appuntamento della rassegna Di giovedì sere d' estate a Lucignano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Arezzo, 28 agosto 2024 –29 agosto si terrà l'ultimo"Did'", il cartellone di eventi che ha animato “Uno dei Borghi più belli d’Italia” per tutta la stagione estiva. La serata conclusiva promette divertimento per tutta la famiglia con il “Luci Park” lungo le vie del Borgo e in Piazza San Francesco. Particolare attenzione è rivolta ai più piccoli, grazie a una serie di attività ludiche, artisti, trampolieri, gonfiabili, laboratori, giochi in Piazza delle Logge, spettacolo “Da qui a lì” a curaScuola di Circo Sottosopra di Arezzo e spettacolo di fuoco. Per tutti i presenti è a disposizione una ricca offerta di street food.