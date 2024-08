L' Inter è solida ma non faccia troppo la leziosa | ecco perché

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Presentando il campionato avevamo pensato di aspettare i risultati delle seconda giornata per meglio capire quanto valessero le prestazioni della prima, ai fini di un giudizio, sicuramente non definitivo, ma certamente più indicativo. Del Milan non possiamo che dire “di male in peggio” rispetto al precedente Milan-Torino finito 2-2. I rossoneri hanno preso il gol nei due minuti iniziali, ma potevano prenderne almeno altri tre alla fine del 1° tempo. Un Milan veramente deludente, privo di idee, con un centrocampo fatto per lo più di mezze punte che, a palla persa, non fanno niente per ritornarne in possesso, né creano la densità necessaria per parare i contropiedi avversari oltre a non alimentare i tre attaccanti: Okafor, Leao e Pulisic che non rientrano. Irritante tra l'altro Leao che meriterebbe la panchina anziché scendere in campo.