Lazio-Milan i biancocelesti omaggeranno Eriksson con due momenti emozionali

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Per Sven-Goranlasta preparando “due” in onore del suo allenatore più vincente da mettere in campo all’Olimpico in occasione didi sabato prossimo. Il primo di questi sarà nel prepartita, quando verrà proiettato un video, il secondo durante l’ingresso in campo delle due squadre. Il secondo, naturalmente, finirà durante il minuto di silenzio decretato dalla Figc su tutti campi. Lo riporta l’Adnkronos. Non solo tutta la serata, si viene a sapere in ambienti del club, sarà dedicata all’allenatore da poco scomparso, a cui verrà anche dedicato un video: il lutto perè iniziato già dal momento della notizia della sua morte, a partire dal silenzio osservato in allenamento dalle due squadre principali, maschile e femminile: una cosa spontanea e fortemente voluta anche perché Baroni è stato anche un giocatore di