Il PSG prepara l’assalto a Osimhen | strategia chiara per acquistarlo a un prezzo stracciato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il club parigino punta a chiudere il colpo nelle ultime ore di mercato, con un’offerta al ribasso per il centravanti del Napoli Il Paris Saint-Germain ha delineato unaben precisa per assicurarsi Victor, il centravanti nigeriano del Napoli, a unridotto durante le ultime ore di mercato. L’obiettivo del club francese è ormai evidente: attendere fino all’ultimo momento per presentare un’offerta molto inferiore rispetto alla valutazione del club partenopeo, sfruttando la pressione del tempo e la mancanza di alternative concrete. Un accordo già in piedi con il giocatore Roberto Calenda, l’agente di, e il suo assistito hanno già raggiunto un accordo con il PSG da diversi mesi.