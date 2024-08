Il Circo Max lo show di Pezzali su Canale 5 | scaletta ospiti e quando in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di mercoledì 28 agosto 2024) La grande musica di Maxarrivano in prima serata su5 con il concerto – evento tenutosi nella magica cornice delMassimo di Roma. Eccoin tv, orario,e canzoni! IlMax in tv su5: data ed ora Mercoledì 28 agosto dalle ore 21.35 appuntamento con “Max – Una notte di hit“, il concerto evento musicale di Max. Il cantautore, ex componente e voce degli 883, ha fatto cantare e ballare tutta l’arena delMassimo con canzoni senza tempo come Hanno ucciso l’Uomo Ragno a Nord Sud Ovest Est, Come mai, Una canzone d’amore e tanti altri. L’artista, tra gli indiscussi protagonisti della della scena live italiana 2022-2023, ha concluso un’annata da record con un concerto-evento per celebrare 30 anni di carriera in un luogo davvero speciale: ilMassimo di Roma.