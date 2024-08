Grande Fratello Lino e Alessia sono d’accordo per mettere su un teatrino | Siria Pingo accusata di ‘aver fatto la spia’

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 28 agosto 2024) In attesa dell’inizio della nuova edizione del, che debutterà il prossimo 16 settembre su Canale 5, il concorrenteGiuliano – reduce dall’undicesima edizione di Temptation Island – è stato protagonista di una ‘bufera’ social. Com’è noto, il barbiere napoletano ha partecipato al reality delle tentazioni insieme adPascarella che, dopo aver assistito alla crescente complicità trae la single Maika Randazzo, ha deciso di lasciarlo. I due, quindi, hanno terminato l’esperienza a Temptation Island prendendo strade diverse, sebbene recentementeabbia ammesso di non provare astio nei confronti dell’ex. Commentando l’annuncio dell’ingresso dinella Casa del, la parrucchiera ha detto: “A prescindere da TI,non è solo quello ma ha anche delle qualitàSennò non ci sarei stata per quattro anni“.