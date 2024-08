Frana nella cittadina | mamma e figlio dispersi trascinati via dal fiume di fango

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) A causa del forte maltempo,serata di martedì27 agosto si è verificata unafrazione di Talanico del comune di San Felice a Cancello, in provincia di Caserta. Sono in corso le evacuazioni di alcune abitazioni e si stanno cercando due persone, che al momento risultano disperse. “È stata rinvenuta l’Ape dei due, ma è vuota” ha detto a Rai News24 il sindaco Emilio Nuzzo. “La nostra priorità è ritrovarli al più presto sani e salvi”. “Le ricerche proseguiranno per tutta la notte. Siamo tutti quanti qui, tutta la popolazione si è stretta attorno alla famiglia di queste due persone. Tutti sono impegnatiricerca: i vigili del fuoco, i vigili urbani, i carabinieri, la polizia. C’è una mobilitazione generale. Noi continuiamo a sperare”, ha detto ancora il primo cittadino di San Felice a Cancello intervistato da Rai News24.