Fondi Ue per alluvione Toscana Giani | Ci auguriamo tempi rapidi

(Di mercoledì 28 agosto 2024)Ue per: “CiUe per, La Commissione europea ha proposto lo stanziamento di oltre un miliardo di euro di sostegno finanziario dal Fondo di solidarietà dell’Ue (Fsue) per aiutare Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia ad affrontare gli impatti delle gravi inondazioni che hanno colpito questi paesi nel 2023. Di questi, il pacchetto di aiuti prevede 378,8 milioni di euro per l’Italia a seguito dei danni causati dalle inondazioni in Emilia-Romagna nel maggio 2023 e altri 67,8 milioni di euro per la regionea seguito delle inondazioni di ottobre e novembre 2023. Un’incon otto vittime.