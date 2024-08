Festa dell’Unità a Pesaro Ricci e Renzi | Lavoriamo per un centrosinistra unito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024), 28 agosto 2024 - Il tentativo di ricostruire unvincente a livello nazionale parte (anche) da. Dopo l’ipotesi del ‘campo largo’, di cui si è tanto discusso nelle scorse settimane, Matteo(Italia Viva) ha rilanciato questa volontà insieme a Matteodal palco di Baia Flaminia, cuore della: pur tra le diversità di vedute su alcuni aspetti politici – ribadite varie volte da entrambi –, i due hanno proposto di appianare le divergenze per creare una coalizione solida in grado di battere Giorgia Meloni alle elezioni 2027. “Oggi apriamo un dialogo per capire se nei prossimi mesi si possa costruire la strada per un’alternativa moderata e liberale – ha detto, europarlamentare del Pd –. Del resto, già governiamo insieme nel Parlamento europeo.