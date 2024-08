Eventi a Roma Appuntamenti dal 28 agosto al 3 settembre 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024)– Da domenica 1°sarà di nuovo visitabile, dopo la chiusura estiva di luglio e, la Serra Moresca in Villa Torlonia, il complesso realizzato tra il 1839 e il 1841 su progetto dell’architetto veneto Giuseppe Jappelli che si ispirò agli scenari “arabeggianti” dell’Orlando furioso (da martedì a domenica ore 10.00-19.00, ultimo ingresso ore 18.20. Pre-acquisto online su https://museiincomune.vivaticket.it o acquisto in loco presso la biglietteria del Casino Nobile e della Serra Moresca). Ingresso gratuito per i possessori diMIC Card. https://www.museivillatorlonia.