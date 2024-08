Escursionista si perde nel Maceratese | salvato dopo tre ore di intervento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Sarnano (Macerata), 28 agosto 2024 - Le squadre del Soccorso alpino e speleologico Marche della stazione di Macerata sono intervenute ieri sera nei boschi tra Piobbico e Sassotetto per un, un 35enne romano, che aveva perso l’orientamento. Non essendo esperto, aveva sbagliato sentiero. Il giovane, che era partito da Fiastra per un trekking di più giorni, stava percorrendo la tappa del giorno quando è scivolato sul pendio a causa del terreno bagnato; impossibilitato a risalire in maniera autonoma, essendo solo, ha allertato i soccorsi. I tecnici del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico)aver perlustrato la zona boschiva, hanno individuato il trentacinquenne in un luogo molto impervio.