Da oggi nuovo digitale terrestre cosa cambia e cosa bisogna fare

(Di mercoledì 28 agosto 2024) (Adnkronos) – Ilancora. Da, 28 agosto, parte la transizione verso ilsistema di trasmissione televisivo Dvb-T2, che promette agli spettatori migliore qualità di immagini e suoni. “Il nostro Paese compierà un ulteriore significativo passo verso il futuro della comunicazione”, ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso sui suoi canali social. “Questa scelta strategica, – ha aggiunto – in linea con ilcontratto di servizio Rai che abbiamo recentemente realizzato, non solo innalzerà la qualità delle trasmissioni, ma rappresenta anche un impegno concreto del governo per un Paese tecnologicamente avanzato e connesso. Più innovazione per il nostro sistema televisivo, più servizi per i nostri cittadini. Avanti su questa strada, verso l’Italia del futuro”.