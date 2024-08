Coppia su una barca a vela aggredita da un gruppo di orche | ferita la donna

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Unadi abili marinai è stata attaccata da un’orca e ha rischiato di perdere la propria nave, alla fine hanno scongiurato il dramma La storia di Wim e Dana è una storia molto particolare. Sono due marinai esperti che durante un loro viaggio inavevano impiegato tre giorni per attraversare il Golfo di Biscaglia. Un tragitto sereno e con tempo favorevole, fino a quando le cose non hanno preso una strana piega. Intervenuto ai microfoni di HLN, lo stesso Wim ha racconta che: “Tutto sembrava perfetto, almeno fino a che il mio volante non ha iniziato improvvisamente a fare movimenti molto strani. Ho anche sentito che laveniva spinta. Come se stessi andando incontro a qualcosa. Quando ho guardato di lato, ho visto improvvisamente un’orca affiorare accanto alla nostra, talmente vicina che se avessi allungato la mano, avrei potuto toccarla”.