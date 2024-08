Cody Rhodes torna a parlare del suo passato con Randy Orton nella Legacy

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 28 agosto 2024) In un recente episodio del suo podcast, “What do You wanna talk about?” , il campione indiscusso WWE,ha vissuto un momento nostalgico,ndo adella sua vecchia fazione cone Ted DiBiase Jr. I tre sono stati una fazione molto dominante per due anni,nel periodo ha conquistato il titolo WWE tre volte, mentree DiBiase una volta i titoli di coppia, e meglio conosciuti comeha voluto sottolineare, con, la devozione di quest’ultimo nei confronti di questa fazione. “Ricordo che la prima cosa che hai fatto è stato riunirci per una conversazione al riguardo di come volevi che andasse questa cosa. Nove mesi prima avevo una tua foto sulla parete nel mio appartamento e poi all’improvviso mi sono ritrovato in questo gruppo con te.