Ciclismo scatta il Giro della Toscana femminile da Campi Bisenzio

(Di mercoledì 28 agosto 2024)(Firenze), 28 agosto 2024 – Domani pomeriggio (la prima concorrente del cronoprologo di km 2,220 prenderà il via daalle ore 16 da Piazza Dante di fronte al Comune) parte il 28°-Memorial Michela Fanini, che si concluderà a Montecatini Alto domenica primo settembre. L’anno scorso vinse Alessia Vigilia, quest’anno assente, e le squadre in gara saranno 24 delle quali 15 straniere. Ospiti d’onore del “2024” Francesco Moser e una madrina, altrettanto importante, come l’ex ciclista Mara Mosole. Ilè organizzato da patron Brunello Fanini, ed è dedicato all’indimenticabileonessa lucchese Michela Fanini, e quest’anno anche a sua mamma Giulietta scomparsa lo scorso anno. Le tappe 29 agosto (crono) -km 2,220; 30/8 Quarrata-Serravalle P.se km 110; 31/8 Segromigno in Piano-Segromigno P.