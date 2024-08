C’è qualcosa che non si paga in questo cazz* di Paese? | lo sfogo del compagno di Elisabetta Canalis sugli Stati Uniti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2024) “Oggi è una giornata importante perché Georgian ha deciso di diventare come un americano a livello burocratico, infatti, dopo che abbiamo fatto il social security number, siamo andati in banca per aprire un conto e poi siamo andati a prendere un contratto telefonico”, spiegain un video nel quale si trova in auto assieme al fidanzato Georgian Cimpenau. I due stanno insieme da due anni e dopo un lungo periodo di relazione a distanza, ora il campione di kickboxing ha deciso di vivere con la ex velina a Los Angeles. Solo che non tutto, a detta della coppia, è così facile.chiede al: “Come funziona un contratto telefonico qui?” e lui ribatte: “In Italia tu paghi 7, 12 euro al mese e hai tutto illimitato, giusto? Qui in America ti fanno un prezzo di favore che da 75 dollari diventa 65 al mese”, dice con un tono beffardo, allundendo alla cifra molto alta.