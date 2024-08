Caught Stealing anche un rapper nel cast del nuovo film di Darren Aronofsky

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 28 agosto 2024) New entry tra i protagonisti del prossimo lungometraggio del regista di The Wrestler e Madre! Continua ad arricchirsi ildeldiretto da, prodotto da Sony Pictures e basato sul libro di Charlie Huston, che si è occupato della sceneggiatura con la produzione di Protozoa. Star delsarà Austin Butler, uno degli attori emergenti di Hollywood e reduce da performance indi successo come Elvis e Dune - Parte 2.torna dietro la macchina da presa a distanza di due anni dall'uscita di The Whale con Brendan Fraser. BadAd aggiungersi aldiè il vincitore del Grammy Award Bad Bunny.