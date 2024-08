Bologna | tre settimane di stop per Ndoye escluse lesioni per Erlic

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Continua la preparazione delalla sfida con l’Empoli. Nell’allenamento di ieri, la squadra agli ordini di mister Italiano ha svolto lavoro tattico con partitelle a campo ridotto. Gli esami cui è stato sottoposto Martinhanno escluso, ma il centrale croato osserverà comunque qualche giorno di allenamento differenziato. Daninvece ha riportato una lesione di primo grado del bicipite femorale destro, con tempi di recupero stimati in tre. Per quanto riguarda i lungodegenti infine, seduta differenziata per Lewis Ferguson, terapie per Oussama El Azzouzi, mentre Nicolò Cambiaghi ha iniziato oggi il percorso riabilitativo.: trediperperSportFace.