Bici abbandonate se le riconoscete venitele a prendere a Santa Maria in Fabriago

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Continuano a girare sui social le immagini di alcuneall’esterno del centro di accoglienza diin, recentemente al centro di polemiche. A scrivere i post per poi condividerli sui gruppi locali nella speranza che i proprietari possano riconoscerle e andarsele a ri– cosa che è successa per una di loro – è stato uno degli operatori del centro. Altresono state notate anche lungo la via che conduce alla frazione a ridosso del fiume. Si ripropone così il tema dei furti delle due ruote, già sollevato per la zona della stazione di Lugo, dove spesso leo spariscono o vengono ritrovate danneggiate, e rinnovato da alcuni lughesi anche per le giornate del mercato. In quest’ultimo caso nel mirino dei ladri ci sono leche vengono chiuse senza essere assicurate alla rastrelliera.