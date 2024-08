Beko Settembre in cassa Cresce la preoccupazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 28 agosto 2024) E’ ancora preoccupante, ancora molto preoccupante, la posizione dei 299 dipendenti della(ex Whirlpool) Siena. I segnali non sono incoraggianti: se nel mese di agosto gli operai hanno lavorato solo sei giorni, asaranno inintegrazione sette, il 9 e il 13 e dal 23 al 27. E questa, a oggi, è "l’unica certezza", mentre il futuro appare nebuloso. "Siamo pefettamente in linea con quanto è accaduto finora - spiega Daniela Miniero, segretaria della Fiom Cgil di Siena -. Anche aper i dipendenti dellaci sarà laintegrazione, con una decurtazione sostanziale dello stipendio. E siamo ancora in attesa di conoscere la data del prossimo incontro al Ministero, peraltro stabilito su pressione del governo, dopo quello dello scorso 25 giugno.