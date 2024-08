Bayesian parla uno dei vigili del fuoco | Il momento peggiore? Quando abbiamo recuperato Hannah

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Il recupero dei corpi dei dispersi nel relitto dello yacht, affondato a Porticello (Palermo) il 19 agosto scorso, è stata un’operazione estremamente complessa per i sommozzatori deidel. L’intervento è stato coordinato dal responsabile nazionale dei sommozzatori, Giuseppe Petrone, 49 anni, che ha condiviso i dettagli dell’operazione in un’intervista rilasciata al La Repubblica. Petrone ha spiegato che l’operazione è stata gestita in totale sicurezza grazie alla preparazione di 27 sommozzatori, inclusi 11 sub speleologi e 8 sommozzatori abilitati all’uso di miscele speciali per la decompressione. Queste miscele hanno permesso di prolungare il tempo di permanenza sul fondo fino a venti minuti, essenziale per il recupero dei corpi che si trovavano ancora nelle cabine dello yacht.