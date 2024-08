Baccini parla di Venditti | Non vorrei essere al suo posto

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di mercoledì 28 agosto 2024) –di: “Io credo chenon abbia capito cosa sia successo. E’ una persona intelligente e non penso che maltratti volontariamente una persona con disabilità. Quando sei sul palco non vedi chi hai davanti. Probabilmente, lui ha sentito qualcuno gridare ed ha pensato che fossero degli attacchi o delle provocazioni”.di Ventitti La realtà, caroè cheè un arrogante, pseudo colto di una sinistra talmente radical chic che è diventata classista e intollerante.è un arrogante, venuto per culo su in una famiglia benestante e cresciuto in un quartiere classista.