Andrea Pezzi in Tim cordata smentita | Non lavoro più con Vivendi da un anno

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 28 agosto 2024) In un recente colloquio con Radiocor,, noto imprenditore ed ex volto di Mtv, ha espresso la sua sorpresa riguardo le voci che lo vedrebbero coinvolto in unaper rilevare il pacchetto azionario diin Tim., che ha avuto un passato da consulente per, ha smentito categoricamente qualsiasi coinvolgimento, chiarendo che non lavora più con il gruppo francese da oltre un. Voci susmentisce “È incredibile, sono spettatore di una cosa surreale. È vero chevuole vendere, lo hdetto al mercato, lo stutti, ma io cosa c’entro? Nonpiù con loro da un”, ha dichiaratoa Radiocor, stupito dal fatto che il suo nome sia stato tirato in ballo per il futuro di Tim.