Accoltellato in strada la testimonianza | Svegliata dalle urla

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Colle Val d’Elsa (Siena), 28 agosto 2024 – “Mi sonoperché ho udito un’accesa discussione – afferma C.V. che abita poco distante dal luogo dell’accoltellamento –. Non è, però, una novità. Anche se la zona di Borgo vecchio e Santa Caterina vengono considerate tranquille così non è. Di fatto anche alcuni anni fa c’è stato un episodio simile». Tutti i residenti di via Campana hanno sentito le sirene dei carabinieri e dell’ambulanza arrivare proprio davanti a Palazzo Apolloni. Da una prima ricostruzione si è trattato di un uomo aggredito a colpi di coltello. Si tratta di un marocchino. Tutto è accaduto lunedì mattina poco dopo le 5. «Sinceramente non pensavo ad un fatto di questo tipo – continua la residente –. Ho sentito delle voci, forse dei gemiti, ma ero nel dormiveglia». «Mi sono svegliato perché ho udito l’ambulanza – afferma un altro abitante –.