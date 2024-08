Vimercate Morto Angelo Vertemara | è stato travolto da una balla di fieno

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 27 agosto 2024) L’ennesimo infortunio mortale sul lavoro in Italia. Teatro della tragedia, l’ennesima, Velasca, frazione di, 67 anni, èsul lavoro. L’Areu (Agenzia regionale di emergenza urgenza) ha trovatodopo essereschiacciato da unadidi all’incirca 800 chilogrammi. L’incidente è avvenuto presso l’azienda agricola Il Sole con sede in via Torquato Tasso.sarebbesul colpo. In base ad una prima ricostruzione il sessantenne stava spostando alcune balle con il rastrello quando una gli è piombata addosso, uccidendolo.era titolare dell’azienda agricola omonima.