Trovato morto in casa con la testa nel frigo | cos’è successo

È stato trovato morto in casa, nudo e con la testa nel frigorifero ancora semichiuso. Macabro ritrovamento nella mattinata di lunedì 26 agosto a Roma, intorno alle 10. A perdere la vita un uomo di 65 anni di origini tedesche. A dare l'allarme è stato un vicino di casa che non aveva più sue notizie da un paio di giorni. Trovato morto in casa, con la testa nel frigo. Nella mattinata di ieri, lunedì 26 agosto a Roma, in zona Marcigliana, in via di Santa Colomba, intorno alle 10 è stato trovato morto un 65enne di origini tedesche. A dare l'allarme è stato il vicino di casa e amico della vittima.