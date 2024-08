Trapianti da Record all’Ospedale San Salvatore | 29 Operazioni in Due Mesi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 27 agosto 2024) L'Aquila - L’Ospedale Sanha registrato un notevole incremento nel numero dieffettuati negli ultimi due, con un totale di 29 interventi, secondo i dati forniti dalla ASL. Icomprendono 5 cuori, 9 fegati, 1 polmone e 14 reni. Questo significativo aumento non solo evidenzia l'efficienza e la competenza del personale medico, ma sottolinea anche l’importanza vitale di tali procedure per la salute dei pazienti. Il trapianto di organi è considerato una delle maggiori conquiste della medicina moderna. Per molti pazienti con organi vitali compromessi, come cuore, fegato o reni, il trapianto rappresenta l'unica chance di sopravvivenza. Oltre a salvare vite, imigliorano notevolmente la qualità della vita. Ad esempio, un paziente che riceve un rene nuovo può evitare la dialisi, che, seppur salvavita, limita le normali attività quotidiane.