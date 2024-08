Traffico Roma del 27-08-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità riaperta la via Quirino Majorana è terminato il breve cantiere che ne aveva richiesto la chiusura in direzione di viale Marconi dalla serata di domenica e da oggi si può di nuovo transitare senza limitazioni su viale dello Scalo di San Lorenzo dove riaperta alho anche la corsia preferenziale chiusa invece all’ Infernetto via Giordano per lavori all’altezza di via Castrucci da segnalare che dalle 15 di oggi un tratto di viale Giotto 3 a Piazzale Ostiense via Leon Battista Alberti sarà ilper lasciare spazio a un set cinematografico In collaborazione con Luce Verde infomobilità