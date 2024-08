The Crow - Il Corvo | flop clamoroso al box-office del reboot con Bill Skarsgård

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 27 agosto 2024) La nuova versione cinematografica, trent'anni dopo il cult con Brandon Lee, si sta rivelando un autentico fiasco al botteghino. Uno dei film più attesi del 2024, The- Ildel cult anni '90 di Alex Proyas con Brandon Lee, sta raccogliendo una miseria al box-, ed è già considerato dalla stampa e dagli addetti ai lavori un vero e proprio. A fronte di un budget da 50 milioni di dollari, il film con protagonistaha registrato sinora un incasso di soli 4,6 milioni. Non è stata soltanto la critica a stroncare ilma anche gli spettatori e i fan che in questi giorni si sono recati nelle sale.da evitare Il