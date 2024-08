Stipendi altro che contrattazione collettiva | i salari restano fermi al palo

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 27 agosto 2024) La priorità del governo sono gli. Lo ha detto più volte il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. Un messaggio ribadito da diversi ministri, quando hanno garantito che in manovra ci sarà un intervento per confermare il taglio del cuneo fiscale. Che glidebbano essere la priorità viene confermato dai dati suiitaliani, tutt’che positivi, contrariamente a quanto più volte affermato da esponenti dello stesso governo, a partire dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone. Pagella Politica ha infatti esaminato come sono cambiati glinegli ultimi dieci anni, dimostrando come – soprattutto negli ultimi anni – la loro crescita sia stata ben inferiore a quella dell’inflazione. I prezzi salgono e glino, quindi.